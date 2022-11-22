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Крупное ДТП произошло на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Крупное ДТП произошло на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 22 ноября.

Столкновение произошло на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2. На месте аварии работают оперативные службы города.

Движение в область на участке дороги затруднено и осуществляется по двум полосам из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в Косино-Ухтомском районе. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

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