Крупное ДТП произошло на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 22 ноября.

Столкновение произошло на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2. На месте аварии работают оперативные службы города.

Движение в область на участке дороги затруднено и осуществляется по двум полосам из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в Косино-Ухтомском районе. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.