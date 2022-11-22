«Я на Урагане»: Бузова рассказала о необычном подарке от поклонника

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о необычном подарке от одного из своих поклонников. По словам поп-дивы, фанат подарил ей коня.

— Конь! И еще имя у него такое — Ураган. Я прям на коне! Бузова на Урагане, — поделилась знаменитость.

Телеведущая отметила непростой характер жеребца, который однажды чуть не скинул звезду с седла.

— Он ураган реально. Была один раз ситуация, когда он меня чуть не скинул с седла. Он пока еще малой жеребец. Его нужно держать крепко в узде, — пожаловалась ведущая.

При этом Бузова отказалась называть имя поклонника, сделавшего такой щедрый подарок, однако о деталях их отношений певица все же рассказала.

— Мы в прекрасных отношениях. Более того, мы в потрясающих отношениях, — рассказала телеведущая в интервью Пятому каналу.

В середине ноября Бузова похвасталась тем, что наконец-то переехала в свою новую квартиру в Москве. Как уточняется, стоимость жилплощади оценивается в 120 миллионов рублей без учета ремонта.

Кроме того, продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о самых необычных требованиях российских звезд в рамках выступлений. Так, Ольга Бузова не выступает, если ей не принесут колбасу.