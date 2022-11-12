«Горжусь собой»: Бузова показала квартиру за 120 миллионов рублей

Фото: Youtube / ШАСТУН

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась тем, что наконец-то переехала в свою новую квартиру в Москве, стоимость которой оценивается в 120 миллионов рублей без учета ремонта.

— У меня была первая ночь в моей квартире мечты. Горжусь собой! — рассказала звезда на своей странице в Telegram.

Публикацию девушка сопроводила видео, на котором она прогуливается по новому жилью в пышном красном платье.

До этого Бузова рассказала, что не спешила переезжать в новую квартиру в Москве. Несмотря на то что недвижимость она приобрела около двух лет назад и в жилье был сделан хороший ремонт, артистка долго не могла поселиться в нем. Знаменитость рассказала, что долго не думала о переезде, потому что хотела довести квартиру до идеального состояния.

Недавно Ольга Бузова намекнула фанатам, что у нее появился возлюбленный, однако имя избранника она решила оставить в тайне. Несмотря на это, модель и телеведущая Ассоль раскрыла небольшие подробности личной жизни подруги.