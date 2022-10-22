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Бузова рассказала, почему не спешит с переездом в новую квартиру в Москве

Юлия Курганова
Общество
Бузова рассказала, почему не спешит с переездом в новую квартиру в Москве
Фото: Youtube / Начало

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что не спешит переезжать в новую отремонтированную квартиру в Москве. Несмотря на то что недвижимость она приобрела около двух лет назад, и в жилье был сделан дорогой ремонт, артистка все еще не поселилась в нем.

Знаменитость рассказала, что пока не думала о переезде, потому что ей нужно довести новую квартиру до идеального состояния.

— В данный момент навожу порядок в своей квартире. Мне нужно все довести до предела. Я — перфекционист, делаю квартиру для себя на всю жизнь. Туда вложено столько любви, каждый сантиметр мною выверен, — объяснила Бузова в интервью изданию Prozvezd.

Она отметила, что не торопится с переездом еще и потому, что от прошлого у нее остались неприятные воспоминания, и на этот раз она не хочет торопиться. Также певица добавила, что для перевоза вещей и обустройства на новом месте ей понадобится свободная неделя.

— Мне хочется ощутить весь кайф переезда. Я хочу, чтобы этот момент для меня был счастьем. У меня прошлый переезд был связан со стрессом, болью и совершенно не кайфовыми событиями. Сейчас я хочу сломать этот стереотип и таким образом проработать все свои прошлые проблемы, — призналась звезда.

Недавно Ольга Бузова намекнула своим фанатам, что у нее появился молодой человек, однако имя избранника решила оставить в тайне. Несмотря на это, модель и телеведущая Ассоль раскрыла небольшие подробности личной жизни подруги.

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