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Лера Кудрявцева рассказала, как ее обманули на 180 тысяч рублей

Анастасия Колоскова
Общество
Лера Кудрявцева рассказала, как ее обманули на 180 тысяч рублей
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников, которым она перевела крупную сумму денег. Об этом знаменитость сообщила в соцсетях.

— Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели как … на 180 тысяч, — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Чуть позже Кудрявцева опубликовала в соцсетях видео, где рассказала подробности инцидента. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение с неизвестного номера. Писавшая представилась Наташей из США и завела со знаменитостью дружескую переписку. По словам телеведущей, она не заподозрила подвоха, так как у нее есть знакомая с таким именем, проживающая в Штатах. В процессе общения, собеседница попросила Кудрявцеву помочь ей решить финансовый вопрос, сославшись на то, что ей сложно перевести в Россию деньги из-за границы. Она скинула ведущей реквизиты карты, на которую ей нужно было положить 180 тысяч рублей.

Кудрявцева, которая обычно проявляет бдительность в финансовых вопросах, из-за большой занятости даже не задумавшись выполнила просьбу «подруги». Спустя какое-то время телеведущая связалась с настоящей Натальей по другим каналам связи и выяснила, что та не имеет никакого отношения к данному инциденту.

После этого Кудрявцева поняла, что «попалась на развод мошенников».

Юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что из-за утечки персональных данных человек может столкнуться с распространенной проблемой оформления ложного кредита.

Знаменитости Лера Кудрявцева Мошенничество
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