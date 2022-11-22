Лера Кудрявцева рассказала, как ее обманули на 180 тысяч рублей

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Телеведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников, которым она перевела крупную сумму денег. Об этом знаменитость сообщила в соцсетях.

— Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели как … на 180 тысяч, — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Чуть позже Кудрявцева опубликовала в соцсетях видео, где рассказала подробности инцидента. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение с неизвестного номера. Писавшая представилась Наташей из США и завела со знаменитостью дружескую переписку. По словам телеведущей, она не заподозрила подвоха, так как у нее есть знакомая с таким именем, проживающая в Штатах. В процессе общения, собеседница попросила Кудрявцеву помочь ей решить финансовый вопрос, сославшись на то, что ей сложно перевести в Россию деньги из-за границы. Она скинула ведущей реквизиты карты, на которую ей нужно было положить 180 тысяч рублей.

Кудрявцева, которая обычно проявляет бдительность в финансовых вопросах, из-за большой занятости даже не задумавшись выполнила просьбу «подруги». Спустя какое-то время телеведущая связалась с настоящей Натальей по другим каналам связи и выяснила, что та не имеет никакого отношения к данному инциденту.

После этого Кудрявцева поняла, что «попалась на развод мошенников».

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