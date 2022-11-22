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МВД: Более 400 человек умерли в столице из-за наркотиков с начала года

Степан Жирнов

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Общество
МВД: Более 400 человек умерли в столице из-за наркотиков с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала 2022 года в столице от передозировки наркотиков умерло более 400 человек. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, в текущем году в столице зарегистрировали свыше трех тысяч случаев передозировки наркотиков, из них 437 закончились летальным исходом. Среди отравившихся запрещенными веществами или медицинскими препаратами были 419 несовершеннолетних.

— За каждой это цифрой — человеческая боль, трагедия в семье, разрушенные жизни, — отметил Васенин.

Он также подчеркнул, что наркомания среди детей — это большая проблема. Несмотря на то что по сравнению с прошлым годом отмечается снижение числа несовершеннолетних среди отравившихся наркотиками на 30 процентов, их число все еще далеко от нуля.

Ранее представители МВД отчитывались об успехах проведения операции «Мак-2022». В ходе оперативно-профилактической работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были возбуждены почти 40 уголовных дел.

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