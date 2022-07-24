Почти 40 дел за незаконный оборот наркотиков возбудили в Москве в ходе операции «Мак-2022»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2022» в Москве возбудили 38 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— На территории Москвы проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2022». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, — говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали 37 человек, кроме того, выявлено 87 лиц, совершивших административные правонарушения. В общей сложности полицейские изъяли около 1,4 килограмма наркотических средств естественного происхождения, передает сайт МВД.

Кроме того, МВД опубликовало криминальную статистику за пять месяцев 2022 года. Так, анализ статистики за январь–май текущего года показал, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,8 процента.