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МВД опубликовало криминальную статистику за пять месяцев 2022 года

Елена Самойлова
Происшествия
МВД опубликовало криминальную статистику за пять месяцев 2022 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

В среду, 22 июня, МВД России предоставило статистические данные о состоянии преступности за первые пять месяцев текущего года. Так, анализ статистики за январь–май текущего года показал, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,8 процента.

— На 0,3 процента уменьшилось число убийств и покушений на убийство, на 6,3 процента — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, — следует из данных МВД.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года зарегистрировано на 16,7 процента меньше разбоев, на 6,5 процента — грабежей, на 2,9 процента — краж. На 3,4 процента реже стали встречаться случаи мошенничеств.

Также в МВД заявили, что криминальная ситуация на улицах по-прежнему остается под контролем: в парках, скверах, на улицах и площадях зарегистрировано на 3,5 процента меньше преступлений, чем год назад.

До этого в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что восьмилетняя девочка помогла пенсионерке перейти дорогу и пропала на севере столицы. Полицейские помогли матери разыскать ребенка.

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