Девочка помогла пенсионерке перейти дорогу и пропала на севере Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Девочка помогла пенсионерке перейти дорогу и пропала на севере столицы. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, накануне вечером в полицию обратилась гражданка с сообщением о пропаже ребенка. Она рассказала, что гуляла со своей восьмилетней дочерью на Лобненской улице и оставила девочку всего на несколько минут, чтобы вернуться домой. По возвращении мать не обнаружила дочку на прежнем месте.

Информацию немедленно передали полицейским нарядам на близлежащей территории. Правоохранители вместе с заявительницей начали поиски. Спустя час девочку обнаружили на выходе из парка, который располагается неподалеку.

Дочь рассказала маме, что помогла пожилой женщине перейти проезжую часть в сторону парка и не смогла вернуться обратно.

Полицейские провели с родителями несовершеннолетней профилактическую беседу об усилении контроля за ребенком. Те в свою очередь поблагодарили их за неравнодушие и профессионализм.

Накануне, 21 июня, стало известно, что прохожий спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна дома на северо-востоке Москвы.