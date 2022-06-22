Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Девочка помогла пенсионерке перейти дорогу и пропала на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Девочка помогла пенсионерке перейти дорогу и пропала на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Девочка помогла пенсионерке перейти дорогу и пропала на севере столицы. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, накануне вечером в полицию обратилась гражданка с сообщением о пропаже ребенка. Она рассказала, что гуляла со своей восьмилетней дочерью на Лобненской улице и оставила девочку всего на несколько минут, чтобы вернуться домой. По возвращении мать не обнаружила дочку на прежнем месте.

Информацию немедленно передали полицейским нарядам на близлежащей территории. Правоохранители вместе с заявительницей начали поиски. Спустя час девочку обнаружили на выходе из парка, который располагается неподалеку.

Дочь рассказала маме, что помогла пожилой женщине перейти проезжую часть в сторону парка и не смогла вернуться обратно.

Полицейские провели с родителями несовершеннолетней профилактическую беседу об усилении контроля за ребенком. Те в свою очередь поблагодарили их за неравнодушие и профессионализм.

Накануне, 21 июня, стало известно, что прохожий спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна дома на северо-востоке Москвы.

Пожилые люди Родители пропажа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте