Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Прохожий спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна дома на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Прохожий спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна дома на северо-востоке Москвы
Фото: unsplash
Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Очевидец спас ребенка, выпавшего из окна жилого дома на северо-западе столицы. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Мать пострадавшей вышла в подъезд, оставив дверь квартиры открытой. В этот момент ее двухгодовалая дочка выбежала следом и по неосторожности вывалилась из окна второго этажа, передает РЕН ТВ.

К счастью, в это время мимо многоэтажки на улице Академика Королева шел мужчина, который увидел висящую на оконной раме девочку. Он не растерялся и спас ребенка.

Прибывшие медики констатировали, что ребенок не получил травм. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

До этого сообщалось, что тренер спортивной секции изнасиловал ученика на юго-востоке Москвы.

Окна многоквартирный дом Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте