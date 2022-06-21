Прохожий спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна дома на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Очевидец спас ребенка, выпавшего из окна жилого дома на северо-западе столицы. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Мать пострадавшей вышла в подъезд, оставив дверь квартиры открытой. В этот момент ее двухгодовалая дочка выбежала следом и по неосторожности вывалилась из окна второго этажа, передает РЕН ТВ.

К счастью, в это время мимо многоэтажки на улице Академика Королева шел мужчина, который увидел висящую на оконной раме девочку. Он не растерялся и спас ребенка.

Прибывшие медики констатировали, что ребенок не получил травм. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

До этого сообщалось, что тренер спортивной секции изнасиловал ученика на юго-востоке Москвы.