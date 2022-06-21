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Тренер спортивной секции изнасиловал ученика на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Тренер спортивной секции изнасиловал ученика на юго-востоке Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в июне текущего года тренер спортивной секции по борьбе в районе Люблино непродолжительное время оставался один на один с ребенком.

В этот отрезок времени мужчина 1969 года рождения систематически совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Тренер спортивной секции изнасиловал ученика на юго-востоке Москвы Фото: ГСУ СК РФ по Москве

Несовершеннолетний рассказал обо всем родителям, а те в свою очередь обратились в правоохранительные органы. Тренеру было предъявлено обвинение по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

На допросе мужчина признал свою вину. Следователи планируют проверить тренера на совершение аналогичных преступлений.

В ближайшее время следствие ходатайствует в суде о заключении фигуранта под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, заключила Иванова.

20 июня агрессивный пассажир электрички подошел к двум молодым людям и избил одного из них, снимая все на телефон. Позже запись попала в интернет.

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