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Агрессивный пассажир подмосковной электрички избил двух подростков из-за пирсинга

Елена Самойлова
Происшествия
Агрессивный пассажир подмосковной электрички избил двух подростков из-за пирсинга
Фото: ren.tv

Агрессивный пассажир электрички в подмосковной Истре избил двух молодых людей. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Ранее в интернете появилось видео, которое снял пассажир электрички. Он направил камеру на двух подростков, сидящих в вагоне. У одного из юношей разбит нос, второй пытается успокоить дебошира.

Видео: РЕН ТВ

Полиция на транспорте организовала проверку по факту причинения несовершеннолетним пассажирам телесных повреждений.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителя и пострадавших, выясняется время и место произошедшего. До публикации видео сообщений, заявлений и телефонограмм из медучреждений по этой ситуации в транспортную полицию не поступало.

Когда выяснится личность нападавшего, будет принято решение о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.

По данным источника «ВМ», агрессивный мужчина напал на подростков из-за того, что увидел у них пирсинг.

19 июня стало известно, что подростка-зацепера ударило током на крыше электрички в Москве.

Транспорт Полиция Пострадавшие
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