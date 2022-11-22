Почти тонну наркотиков изъяли сотрудники МВД с начала года в Москве

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В 2022 году сотрудники МВД изъяли более 900 килограммов наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Андрей Зарубин на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков было выявлено свыше восьми тысяч преступлений, а к уголовной ответственности привлекли более трех тысяч человек. Фигуранты по таким делам получили от трех до 15 лет лишения свободы.

При этом еще около 4100 человек были привлечены к административной ответственности.

Ранее начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин сообщил, что в столице с начала года от отравления наркотическими веществами и медицинскими препаратами умерло более 400 человек.