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Почти тонну наркотиков изъяли сотрудники МВД с начала года в Москве

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Почти тонну наркотиков изъяли сотрудники МВД с начала года в Москве
Фото: Вечерняя Москва

В 2022 году сотрудники МВД изъяли более 900 килограммов наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Андрей Зарубин на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков было выявлено свыше восьми тысяч преступлений, а к уголовной ответственности привлекли более трех тысяч человек. Фигуранты по таким делам получили от трех до 15 лет лишения свободы.

При этом еще около 4100 человек были привлечены к административной ответственности.

Ранее начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин сообщил, что в столице с начала года от отравления наркотическими веществами и медицинскими препаратами умерло более 400 человек.

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