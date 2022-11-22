МВД назвало серьезной проблемой распространение наркотиков среди молодежи

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В МВД назвали распространение наркотиков среди подростков большой проблемой. Об этом высказался начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, из-за новых тенденций к распространению запрещенных веществ через мессенджеры подросткам стало проще их заполучить, и средний возраст «первого знакомства» с наркотиками снизился.

Это подтвердил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Андрей Зарубин. Он заявил, что, по данным проведенного в 2021 году социологического опроса, четверть респондентов попробовала запрещенные вещества, когда им было меньше 16 лет, а еще 17 процентов — в возрасте от 16 до 17 лет.

Зарубин отметил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают борьбу с наркотиками, но она сильно осложнена современными схемами распространения.

— Сбытом занимаются межрегиональные и международные наркоформирования, участники которых зачастую остаются анонимными даже друг для друга, — поделился Зарубин.

Заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу подчеркнул, что, несмотря на трудности, борьба с распространением запрещенных веществ дает свои плоды — количество подростков, пострадавших от наркотиков, за год сократилось на 30 процентов.

Однако, по словам Васенина, цифра все еще далека от нуля: за текущий год зафиксировано 419 передозировок у несовершеннолетних. Всего в городе отравлений наркотиками зарегистрировано более трех тысяч.