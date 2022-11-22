Дом на 240 квартир построят по программе реновации на Профсоюзной улице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В рамках программы реновации на юго-западе столицы построят дом, соответствующая проектная документация уже согласована. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 22 ноября.

Новостройку на 240 квартир возведут на Профсоюзной улице, земельный участок 32/1. В здании предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатных квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных граждан. Первый этаж здания будет оборудован под нежилые помещения общественного назначения.

— Придомовая территория также станет многофункциональным пространством для новоселов: там сформируют пешеходные зоны, оборудуют детские площадки, места для занятий спортом и зоны отдыха, — рассказала Яковлева.

В каждой квартире специалисты сделают внутреннюю отделку по стандартам программы реновации, установят сантехнику, осветительное оборудование, выключатели, кухонные мойки и плиты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом по реновации появится в столичном районе Царицыно, разрешение на строительство уже выдано Мосгосстройнадзором. Здание будет состоять из двух корпусов — односекционного и двухсекционного.