Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом на 240 квартир построят по программе реновации на Профсоюзной улице

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 240 квартир построят по программе реновации на Профсоюзной улице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В рамках программы реновации на юго-западе столицы построят дом, соответствующая проектная документация уже согласована. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 22 ноября.

Новостройку на 240 квартир возведут на Профсоюзной улице, земельный участок 32/1. В здании предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатных квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных граждан. Первый этаж здания будет оборудован под нежилые помещения общественного назначения.

— Придомовая территория также станет многофункциональным пространством для новоселов: там сформируют пешеходные зоны, оборудуют детские площадки, места для занятий спортом и зоны отдыха, — рассказала Яковлева.

В каждой квартире специалисты сделают внутреннюю отделку по стандартам программы реновации, установят сантехнику, осветительное оборудование, выключатели, кухонные мойки и плиты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом по реновации появится в столичном районе Царицыно, разрешение на строительство уже выдано Мосгосстройнадзором. Здание будет состоять из двух корпусов — односекционного и двухсекционного.

Строительство Жилье Академический район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения