Жилой дом по программе реновации возведут на Севанской улице

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Севанская улица, 60 Карта всех событий

В столичном районе Царицыно возведут жилой дом в рамках программы реновации, разрешение на строительство уже выдано Мосгосстройнадзором. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Дом будет состоять из двух корпусов: односекционного и двухсекционного. Их общая площадь оставит около 22 тысяч квадратных метров. Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство и может начинать работы, — отметил он.

В ходе работ специалисты облицуют фасад здания бетонной плиткой и керамогранитом. Как уточняется, жилая часть двух корпусов будет состоять из 234 квартир. Сам дом будет расположен по адресу Севанская улица, владение 60, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве новостройки по программе реновации на улице Бехтерева. Дом будет рассчитан на 360 квартир общей площадью 20,5 тысячи квадратных метров.

В пятницу, 18 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 1,7 тысячи договоров на приобретение дополнительных площадей и квартир заключили в столице участники программы реновации. Так, по договорам горожане уже приобрели более 115 тысяч «квадратов» жилья.