Дом по программе реновации возведут на улице Бехтерева

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Россия, Москва, улица Бехтерева, 25/49, подъезд 1 Карта всех событий

Дом в рамках программы реновации возведут на улице Бехтерева, специалисты Мосгосстройнадзора уже выдали разрешение на строительство новостройки. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— На выделенном земельном участке появятся два корпуса общей площадью 31,8 тысячи квадратных метров. Весь цикл строительства будет проходить под надзором специалистов комитета для того, чтобы будущие жители переехали из ветхих пятиэтажек в качественное и современное жилье, — отметил он.

Как уточняется, фасады зданий облицуют бетонной плиткой, установят корзины для кондиционеров. Дом будет рассчитан на 360 квартир общей площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Он будет расположен по адресу улица Бехтерева, земельный участок 25/49/1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Красносельском районе построили первый жилой дом по программе реновации. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что здание состоит из трех секций переменной этажности (5–9 этажей).

Кроме того, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в столице проектируют 229 жилых новостроек по программе реновации. По его словам, новые дома позволят обеспечить современным жильем около 150 жителей города.