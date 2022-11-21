Рафик Загрутдинов: Первый дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Красносельском районе

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Красносельском районе по адресу улица Русаковская, дом 6, введена в эксплуатацию новостройка для переселения по программе реновации. Это первый жилой дом, который построили в районе по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание состоит из трех секций переменной этажности (5–9 этажей). Фасады нижних этажей новостройки выполнили в коричневых оттенках, а верхние — в светло-серых тонах, на них установили металлические корзины для установки кондиционеров. В новостройке 76 квартир (однокомнатных — 26, двухкомнатных — 23, трехкомнатных — 20, четырехкомнатных — 7). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнили в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первый этаж дома сделали нежилым, здесь размещены объекты инфраструктуры, помещения консьержа, комната для хранения колясок и велосипедов, помещения для размещения офисов и технических помещений для обслуживания жилого дома. В будущем здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В здании установили грузопассажирские лифты, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации. Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд.

Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания будет препятствовать скольжению в любое время года. Во дворе установили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадили деревья, кустарники и газоны.