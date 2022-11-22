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Правоохранители заблокировали более 400 связанных с наркотиками сайтов

Степан Жирнов

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Общество
Правоохранители заблокировали более 400 связанных с наркотиками сайтов
Фото: shutterstock

После обращения сотрудников МВД Роскомнадзор заблокировал 404 сайта с противоправным контентом. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице Андрей Зарубин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, сотрудники ведомства постоянно проводят мониторинг Сети для выявления сайтов, на которых пропагандируют наркотики, продают их или вербуют курьеров и перевозчиков запрещенных веществ. За последний год полицейские отправили 712 запросов о блокировке сайтов в Роскомнадзор, и 404 из них были удовлетворены после проверки.

Однако все еще существуют площадки в теневом сегменте интернета, которые продолжают продавать наркотики, принимая оплату криптовалютой, а доставку осуществляя при помощи сервисов перевозки пассажиров. Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков продолжают комплекс оперативно-технических мероприятий для пресечения деятельности таких преступных площадок.

Ранее стало известно, что именно благодаря распространению запрещенных веществ через интернет в столице встала серьезная угроза наркомании среди молодежи.

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