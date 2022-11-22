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МВД рассказало, как поступать при обнаружении «закладчика»

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
МВД рассказало, как поступать при обнаружении «закладчика»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября, рассказал, как действовать, если вы увидели, как «закладчик» прячет наркотики.

По его словам, необходимо как можно скорее обратиться в районный ОВД и указать максимально точное место и время. Также следует сообщить приметы подозреваемого и направление его последующего движения. Васенин отметил, что если гражданин сможет зафиксировать деятельность преступника на фото или видео, это тоже поможет сотрудникам.

Ранее начальник УИиОС ГУ МВД России по столице сообщил, что распространение наркотиков при помощи тайников-закладок для столицы является большой проблемой.

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