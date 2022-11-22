Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, как полиция ловит наркоманов в ночных клубах

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Стало известно, как полиция ловит наркоманов в ночных клубах
Фото: Unsplash

Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия в ночных клубах столицы. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, если в процессе рейда задерживают граждан с наркотиками, то по данному факту возбуждается уголовное дело по соответствующей статье, наказание по которой предусматривает срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Васенин напомнил, что даже если подозреваемый не занимался сбытом или изготовлением запрещенных веществ, а только употреблял их, то его все равно ждет наказание.

— По административным протоколам нарушителям грозит от пяти тысяч рублей штрафа до 15 суток ареста, — резюмировал Васенин.

Ранее начальник УИиОС ГУ МВД России по столице рассказал, что из-за передозировки наркотиками в столице за текущий год погибло более 400 человек.

административные правонарушения дискотека Москва Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения