Стало известно, как полиция ловит наркоманов в ночных клубах

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Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия в ночных клубах столицы. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, если в процессе рейда задерживают граждан с наркотиками, то по данному факту возбуждается уголовное дело по соответствующей статье, наказание по которой предусматривает срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Васенин напомнил, что даже если подозреваемый не занимался сбытом или изготовлением запрещенных веществ, а только употреблял их, то его все равно ждет наказание.

— По административным протоколам нарушителям грозит от пяти тысяч рублей штрафа до 15 суток ареста, — резюмировал Васенин.

Ранее начальник УИиОС ГУ МВД России по столице рассказал, что из-за передозировки наркотиками в столице за текущий год погибло более 400 человек.