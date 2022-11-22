СК задержал двоих человек по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади

Фото: Пресс-служба СК РФ

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Следственный комитет задержал специалиста по охране труда и пожарной безопасности сгоревшего на Комсомольской площади цветочного склада Владимира Коновалова, а также генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка по делу о пожаре в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России во вторник, 22 ноября.

Следователи провели допрос подозреваемых, а также предъявили им обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата СК России.

Пожар, о котором идет речь, произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Подробнее о том, как развивались события, а также что послужило причиной возгорания — в материале «ВМ».