Инна Святенко: Неделя медиации в семейных центрах привлечет внимание к психологическим проблемам семей

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сотрудники семейных центров в рамках московской недели медиации помогают привлечь внимание к проблемам психологической атмосферы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко.

— В 23 семейных центрах Москвы на этой неделе организована работа психологов, медиаторов, специалистов по работе с семьей, юристов. Попасть к этим специалистам на этой неделе можно без предварительной записи. Если на душе что-то накопилось, если в вашей семье назрел конфликт, если ситуация кажется тупиковой — не бойтесь обратиться за помощью, порой взглянуть на происходящее извне, привлечь третью сторону — это самый эффективный способ выхода из затянувшихся проблем, — отметила она.

Парламентарий уточнила, что участниками события могут быть и те москвичи, который желают развить навыки активного слушания и разрешения конфликтов. Она добавила, что в рамках недели медиации пройдут дискуссионные клубы, вебинары и мастер-классы.

— Запланированы и открытые уроки «Школы юного медиатора»: это уникальный столичный проект, благодаря которому свыше 400 подростков прошли обучение профессии медиатора, и эти знания были им очень полезны. Прийти на открытый урок может любой заинтересовавшийся темой школьник, — сказала Святенко.

Также в планы входит и программа для участников профессионального сообщества. В частности, для специалистов различного профиля, которые работают с семейными проблемами в том или ином разрезе. По ее словам, недели медиации — это хорошая возможность получить консультацию, новые знания, навыки и найти ответы на больные вопросы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в период с 21 по 25 ноября в 23 семейных центрах пройдет неделя медиации. Глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер заявила, что в каждом округе семьи смогут воспользоваться услугами психологов и юристов без предварительной записи, а специалисты 11 окружных служб медиации ответят на вопросы об урегулировании семейных споров.