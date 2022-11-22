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Офтальмолог рассказала, чем опасны контактные линзы

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог рассказала, чем опасны контактные линзы
Фото: Pexels

Врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева рассказала, к чему может привести ношение неправильно подобранных или некачественных линз.

У человека может развиться синдром «красного глаза» или конъюнктивит. Такое осложнение можно назвать частым. Оно проявляется на фоне ношения воздухонепроницаемых грязных линз. Также глаза могут покраснеть, если линзы подобраны не по размеру.

Также возможно появление эрозии роговицы. Такая проблема может появиться, если использовались рваные или грязные линзы, в процессе их установки попало инородное тело. Кроме того, может возникнуть отек роговицы, если не снимать линзы на ночь.

При появлении таких последствий обязательно следует проконсультироваться с врачом, чтобы болезни не переросли в хронические патологии, передает aif.ru.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев рассказал, что наращивание ресниц может отрицательно сказаться на здоровье глаз, а в некоторых случаях привести к полной потере зрения, передает МИР 24.

После 40 лет хрусталик глаза теряет эластичность, а внутриглазное давление повышается. Это приводит к развитию различных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-офтальмолог Христо Тахчиди.

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