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Нетерпеливый пассажир такси избил водителя скорой помощи в центре Москвы

Степан Жирнов
Общество
Нетерпеливый пассажир такси избил водителя скорой помощи в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Малый Новопесковский переулок Карта всех событий

В центре столицы мужчина избил водителя скорой помощи за то, что автомобиль медиков перегородил проезд приехавшему за ним такси. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО во вторник, 22 ноября.

По данным ведомства, инцидент произошел около одного из жилых домов в Малом Новопесковском переулке. Нетерпеливый пассажир поссорился с водителем скорой помощи из-за того, что автомобиль медиков перегородил въезд во двор. В результате конфликта злоумышленник избил шофера медицинской бригады и скрылся.

Водитель скорой помощи был госпитализирован. По предварительным данным, ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 28-летний местный житель.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Московской области. Местный житель повздорил с водителем машины скорой помощи, оскорбил его, а после этого избил.

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