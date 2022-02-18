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Житель Подмосковья жестоко избил водителя скорой помощи и убежал

Елена Самойлова

Происшествия
Житель Подмосковья жестоко избил водителя скорой помощи и убежал
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок ВНИИССОК Карта всех событий

Мужчина напал на водителя кареты скорой помощи и избил его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 18 февраля.

Накануне бригада медиков возвращалась с вызова и остановилась возле дома в поселке ВНИИССОК. Между водителем и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний оскорблял сотрудника и перегородил движение машине скорой помощи своим автомобилем.

В какой-то момент злоумышленник потерял над собой контроль и напал на врача.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к избиению водителя скорой медицинской помощи был установлен и доставлен в отдел полиции 52-летний мужчина, — добавила Петрова.

В отношении правонарушителя полицейскими возбуждено уголовное дело.

Это не первый случай необоснованной жестокости к окружающим. 17 февраля пожилой мужчина пытался убить свою дочь топором на юге Москвы.

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