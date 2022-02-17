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Пожилой мужчина пытался убить свою дочь молотком и топором на юге Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Пожилой мужчина пытался убить свою дочь молотком и топором на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Криворожская улица Карта всех событий

Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее словам, в четверг, 17 февраля, в квартире жилого дома на Криворожской улице между мужчиной 1939 года рождения и его дочерью 1966 года рождения произошел конфликт. В ходе ссоры пенсионер несколько раз ударил женщину молотком по голове.

В попытке спастись потерпевшая выбежала на улицу. Отец догнал ее и нанес еще несколько ударов, но уже топором. Бойню остановили очевидцы. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую.

Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщается на сайте СК по городу.

В свою очередь столичная прокуратура заявила, что контролирует ход расследования уголовного дела.

Днем ранее, 16 февраля, неизвестный убил справившего нужду на обочине москвича в Карачаево-Черкесии.

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