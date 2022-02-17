Пожилой мужчина пытался убить свою дочь молотком и топором на юге Москвы
Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По ее словам, в четверг, 17 февраля, в квартире жилого дома на Криворожской улице между мужчиной 1939 года рождения и его дочерью 1966 года рождения произошел конфликт. В ходе ссоры пенсионер несколько раз ударил женщину молотком по голове.
В попытке спастись потерпевшая выбежала на улицу. Отец догнал ее и нанес еще несколько ударов, но уже топором. Бойню остановили очевидцы. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую.
Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщается на сайте СК по городу.
В свою очередь столичная прокуратура заявила, что контролирует ход расследования уголовного дела.
Днем ранее, 16 февраля, неизвестный убил справившего нужду на обочине москвича в Карачаево-Черкесии.