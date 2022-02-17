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Москвича убили в Карачаево-Черкесии за то, что он сходил в туалет на обочине

Елена Самойлова

Происшествия
Москвича убили в Карачаево-Черкесии за то, что он сходил в туалет на обочине
Фото: Telegram / 360tv

Неизвестный убил справившего нужду на обочине москвича в Карачаево-Черкесии. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает сайт Следственный комитет Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным СК, компания туристов в составе семи человек ехала из Москвы в Архыз на минивэне. 16 февраля группа остановилась, так как одному из путешественников захотелось в туалет.

В это время неподалеку остановились местные жители на автомашине «Форд Транзит», из которой вышли два человека и высказали недовольство тем, что молодые люди справляют нужду возле дороги. Завязалась ссора, в ходе которой 33-летний неизвестный мужчина ударил ножом в живот 35-летнего москвича. После убийца скрылся с места преступления.

Москвича убили в Карачаево-Черкесии за то, что он сходил в туалет на обочине Фото: Telegram / 360tv

Раненому туристу вызвали скорую, однако по пути он скончался.

— В настоящее время лицо, совершившее преступление, установлено, он объявлен в федеральный розыск, — сообщает местный СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Москве 17 февраля была задержана акушерка, заколовшая собственного мужа.

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