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Следком просит суд арестовать акушерку, заколовшую мужа в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Следком просит суд арестовать акушерку, заколовшую мужа в Москве
Фото: Следственный комитет РФ по Москве
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Задержана 44-летняя женщина, которая обвиняется в убийстве супруга на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 17 февраля, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Трагедия произошла вечером, 15 февраля, в квартире жилого дома на Чертановской улице. По словам Ивановой, обвиняемая во время ссоры со своим мужем ударила его ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

— Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила представитель ведомства.

По данным РЕН ТВ, женщина работала акушеркой.

Еще одно убийство произошло в День всех влюбленных, 14 февраля. Между обвиняемым мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры 33-летний мужчина схватился за нож и нанес женщине ранение в шею. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.

После этого злоумышленник завернул тело в одеяло и вынес из дома. На выходе из подъезда его сняла камера наружного наблюдения, которую установил его сосед. Именно он и обратился в правоохранительные органы.

Прибыв на место, сотрудники полиции попросили мужчину объясниться насчет запечатленных на видео кадров. Обвиняемый сразу сознался в содеянном и указал место, куда отнес тело погибшей: расположенную неподалеку канаву.

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