Житель Подмосковья убил свою возлюбленную в День всех влюбленных

Фото: Depositphotos

Жителю Орехово-Зуева предъявили обвинение в убийстве его 47-летней возлюбленной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 14 февраля 2022 года между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры 33-летний мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей ранение в шею. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Далее обвиняемый завернул тело в одеяло и вынес из дома. На выходе из подъезда его сняла камера наружного наблюдения, которую установил его сосед. Позже в подъезде были обнаружены капли крови.

Именно сосед и обратился в правоохранительные органы. Прибыв на место, сотрудники полиции попросили мужчину объяснить запечатленные на видео кадры. Обвиняемый сразу сознался в содеянном и указал место, куда отнес тело погибшей, — в канаву неподалеку.

В ближайшее время следствие направит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В День святого Валентина произошла еще одна трагедия — столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта.