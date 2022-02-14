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Столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», зять нашел труп тестя и вызвал скорую помощь, думая, что он умер сам. Прибывшие на место медики обнаружили признаки насильственной смерти и обратились в полицию.

В ходе разбирательств подозрения упали на жену погибшего, с которой он распивал спиртные напитки незадолго до смерти.

По предварительным данным, пара поссорилась, после чего женщина схватилась за нож и ударила мужа в спину.

— На данный момент женщина находится под стражей, — заключил собеседник «ВМ».

Днем 14 февраля стало известно, что в суд передано дело о двойном убийстве 22-летней давности.