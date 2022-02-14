Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта

Василий Плиткин

Происшествия
Столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта
Фото: Pixabay

Столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», зять нашел труп тестя и вызвал скорую помощь, думая, что он умер сам. Прибывшие на место медики обнаружили признаки насильственной смерти и обратились в полицию.

В ходе разбирательств подозрения упали на жену погибшего, с которой он распивал спиртные напитки незадолго до смерти.

По предварительным данным, пара поссорилась, после чего женщина схватилась за нож и ударила мужа в спину.

— На данный момент женщина находится под стражей, — заключил собеседник «ВМ».

Днем 14 февраля стало известно, что в суд передано дело о двойном убийстве 22-летней давности.

Читайте также:
Пожилые люди нож убийство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте