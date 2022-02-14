Столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта
Столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.
По словам собеседника «ВМ», зять нашел труп тестя и вызвал скорую помощь, думая, что он умер сам. Прибывшие на место медики обнаружили признаки насильственной смерти и обратились в полицию.
В ходе разбирательств подозрения упали на жену погибшего, с которой он распивал спиртные напитки незадолго до смерти.
По предварительным данным, пара поссорилась, после чего женщина схватилась за нож и ударила мужа в спину.
— На данный момент женщина находится под стражей, — заключил собеседник «ВМ».
Днем 14 февраля стало известно, что в суд передано дело о двойном убийстве 22-летней давности.