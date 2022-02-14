Суд рассмотрит дело о двойном убийстве 22-летней давности

Фото: СК РФ

Мужчина, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном в 2000 году, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 14 февраля.

По ее словам, расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины уже завершено. Он обвиняется в убийстве супружеской пары.

По данным следствия, в декабре 2000 года обвиняемый находился в летнем доме, который расположен в Коломенском городском округе, со знакомой ему супружеской парой. Он согласился помочь паре сделать ремонт.

Как-то раз рабочий распивал алкоголь вместе с хозяином дома и его супругой. В какой-то момент между супругами и их другом возник конфликт. Потеряв над собой контроль, рабочий схватился за топор и убил супругов.

Чтобы скрыть следы преступления, горе-помощник поджег дом и скрылся с места трагедии.

— В ходе работы межведомственной группы по расследованию преступлений прошлых лет был дан ряд поручений. В рамках отработки круга лиц была установлена причастность обвиняемого. Мужчина за это время успел покинуть территорию Российской Федерации, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий его местонахождение установлено и он задержан, — рассказывает Врадий.

На допросе подозреваемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

В воскресенье, 13 февраля, мужчина из ружья застрелил свою тяжелобольную жену.