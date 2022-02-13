СК завел дело после убийства женщины из ружья на Урале

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Житель Среднеуральска из ружья застрелил свою тяжелобольную жену. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе местного СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В ходе осмотра места трагедии правоохранители изъяли вещественные доказательства случившегося. По ним были назначены соответствующие экспертизы.

К настоящему моменту подозреваемого уже задержали. Ему была назначена психиатрическая экспертиза.

По данным ведомства, причиной убийства мог стать бытовой конфликт пары из-за злоупотребления алкоголем, передает РИА Новости.

Накануне в Саратовской области мать напала с ножом на пятилетнего ребенка. Его доставили в больницу. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.