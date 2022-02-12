«20 ударов ножом»: пятилетний мальчик в Энгельсе попал в больницу после нападения матери

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области мать напала с ножом на пятилетнего ребенка. Его доставили в больницу. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

— 12 февраля 2022 года в ночное время из квартиры многоэтажного дома на улице Полтавской города Энгельса Саратовской области в медицинское учреждение был госпитализирован 5-летний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи, — говорится на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео: СК РФ по Саратовской области

Как отмечает РЕН ТВ, мальчику нанесли около 20 ударов ножом. По предварительным данным, он проживал в неблагополучной семье, мать выпивала. В неадекватном состоянии она набросилась на сына с ножом, утверждая что ей «привиделось в ребенке нечто паранормальное».

До этого сообщалось, что СК проводит проверку инцидента, в результате которого 13-летний ученик одной из школ в городе Мытищи получил травму. Инцидент произошел в четверг, 10 февраля. По предварительной информации, между двумя учениками в классе произошел конфликт. После этого один из них ударил оппонента ножом в область ключицы. Пострадавшего мальчика госпитализировали.