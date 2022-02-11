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СК организовал проверку по факту инцидента с ножом в школе в Мытищах

Михаил Алимов

Происшествия
СК организовал проверку по факту инцидента с ножом в школе в Мытищах
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) проводит проверку инцидента, в результате которого получил травму 13-летний ученик одной из школ в подмосковных Мытищах. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— В правоохранительные органы ГСУ СК России по Московской области поступила информация о травмировании в одной из школ Мытищинского городского округа 13-летнего ученика. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России организована проверка, — рассказала она.

Инцидент произошел в четверг, 10 февраля. По предварительной информации, между двумя учениками в аудитории произошел конфликт. После этого один из них ударил оппонента ножом в область ключицы. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проявление детской агрессии может привести к непоправимым последствиям. Последнее время в сводках новостей все чаще мелькают сообщения о происшествиях подобного рода: дети жестоко избивают своих сверстников, наносят увечья взрослым, а то и вовсе в порыве гнева совершают убийство родителей. О причинах детской злости и агрессии и о том, как с ней справиться родителям, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

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