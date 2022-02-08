«Опасная дорожка»: почему дети убивают своих родителей

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Проявление детской агрессии может привести к непоправимым последствиям. Последнее время в сводках новостей все чаще мелькают сообщения о происшествиях подобного рода: дети жестоко избивают своих сверстников, наносят увечья взрослым, а то и вовсе в порыве гнева совершают убийство родителей. О причинах детской злости и агрессии и о том, как с ней справиться родителям, — в материале «Вечерней Москвы».

Причина детской агрессии

В разговоре с «ВМ» психолог и психоаналитик Владимир Крупин отметил, что проблема агрессии — одна из ключевых в психологи. Именно ответы на вопросы о том, как человек проявляет свою агрессию, как он умеет с ней обходиться, реагировать на нее, — помогают понять основные свойства человеческой психики.

Дети, в том числе и в подростковом возрасте, еще только учатся проявлять агрессию. Они перенимают поведение значимых для них взрослых и как бы учатся проявлять свой гнев с опорой на образ действия окружающих их людей.

— Что такое агрессия в подростковом возрасте? Это проверка своих возможностей: насколько взрослый сможет выдержать этот агрессивный контакт. Это биологическая проверка своих границ: насколько я могу подавить (своего оппонента — прим. «ВМ»). От спокойствия взрослого тоже многое зависит, — рассказал специалист.

По словам психолога, агрессия свойственна человеку с самого рождения. Но в зависимости от возраста она проявляется по-разному. Например, младенец может проявить агрессию, укусив мать за палец; играющий в песочнице ребенок — ударив своего друга из-за растоптанного куличика. Но с возрастом человек приобретает навык контроля своей негативной реакции на окружающие раздражители.

— Человек, вырастая, учится обходиться со своей агрессией. Это один из самых важнейших навыков, которые он получает в процессе своего формирования как взрослого, — подчеркнул Крупин.

Детская агрессия может быть патологией

Детский и семейный психолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала «ВМ», что желание изувечить и тем более убить своего оппонента — признаки патологии. Ребенок, как и любой человек, может испытывать злость, но проявляя свою агрессию, он должен уметь вовремя остановиться.

По словам психолога, агрессия ребенка может носить патологический характер, если в возрасте до шести лет он подвергался физическому или психологическому насилию. В таком случае у него формируется паттерн жертвы, который и приводит к последующим неконтролируемым импульсам гнева.

Патология подобного рода может быть и врожденной. Однако даже в этом случае агрессию ребенка можно обуздать.

— Бывает ребенок с генетической патологией — например, органическое поражение головного мозга, но при этом нет никаких вспышек агрессии за счет того, что было правильное воспитание. Именно воспитание имеет огромное значение. То есть даже если у ребенка есть какое-то психическое заболевание — не факт, что ребенок будет агрессивный, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Можно ли подавлять агрессию ребенка?

Поведение ребенка во многом зависит от того, что происходит в семье. Родителям следуют воспитывать свое чадо собственным примером, потому что именно на поведение взрослых в первую очередь «опираются» дети. Однако порой агрессия ребенка все же выходит за рамки нормы, в таком случае рекомендуется обращаться к специалистам.

— Все, что кажется родителям агрессивным, — это и будет тем, на что следует обратить внимание. Но важно понимать, прежде чем купировать агрессию ребенка, важно понять его правду и найти способ, где эту агрессию можно проявить менее разрушительно по отношению к окружающим. Это могут быть спортивные секции, творчество и многое другое, — сказал Крупин.

Психолог обратил внимание, что агрессию не следует подавлять. Нужно найти формулу, как применить ее в любом возрасте, при этом не имеет значения в детском или во взрослом.

— Подавление агрессии у ребенка — довольно опасная дорожка. Агрессия — это же очень много энергии. И эту энергию следует направлять в какое-то созидательное русло, а не подавлять. Нередко взрослый человек, у которого в детстве подавляли агрессию, впоследствии обращается к помощи психологов, — заключил собеседник «ВМ».

Приемы сублимации агрессии

Психотерапевт Наталья Наумова также подчеркивает определяющую роль воспитания при решении проблемы детской агрессии. Она советует сублимировать агрессию с помощью простых упражнений и ни в коем случае не наказывать ребенка физически.

— Ребенку нужно объяснить: «То, что ты сильно сердишься, — это нормально. Мы это не осуждаем. Но нельзя бить людей и животных». Потом можно дать ребенку побить подушку или боксерскую грушу. Еще один способ (сублимации агрессии — прим. «ВМ»): нужно, чтобы ребенок взял лист бумаги А4 и одной рукой его сжал; а если очень большая агрессия — двумя руками по листу в каждой. После этого (ребенку следует — прим. «ВМ») сказать другому человеку: «Я на тебя злюсь. Что-то пошло не так». И тогда злость уходит. То есть учим ребенка вот таким вот простым способом, как можно справиться со злостью, — рассказала эксперт.

Однако порой контролировать всплески агрессии у ребенка может не получаться даже при правильном воспитании и использовании приемов сублимации. Тогда родителям следует обратиться к специалистам.

— Если есть выпады агрессии и родители об этом знают, ребенка необходимо показать психиатру. Тот в свою очередь назначит препараты, которые будут помогать ребенку себя урегулировать. Потому что не всегда воспитание может здесь справиться. Иногда достаточно работы с психологом, но зачастую требуется помощь невролога и психиатра, а также препараты, которые помогут вовремя «затормозить», — заключила собеседница «ВМ».

Случаи детской агрессии, приведшие к серьезным последствиям

Ночью 22 января в одном из домов села Юрьевка (120 километров от Омска — прим. «ВМ») убили трех членов одной семьи: 38-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и 10-летнюю девочку-инвалида. В качестве орудия преступления убийца использовал штык-нож: на телах его жертв были характерные ранения.

Почти сразу о произошедшем стало известно жителям села. Ночью из дома, где произошло убийство, смогли спастись 14-летняя школьница и ее шестилетний брат — дети погибшей женщины. Один из соседей зашел в дом, а после вызвал полицию.

В беседе с правоохранителями школьница рассказала, что к ним в дом ворвался мужчина с бородой, который не был знаком с ее родителями. С ее слов составили фоторобот предполагаемого преступника. В течение полутора суток следователи разыскивали подходящего под описание мужчину.

Вскоре они поняли, что описавшая им преступника девушка что-то скрывает. Школьницу повторно допросили. Выяснилось, что она сама подготовила убийство своей семьи, подговорив пойти на преступление 17-летнего бойфренда. В условленное время девочка открыла дверь своему возлюбленному, который заранее взял у знакомого штык-нож для забоя скота. Он зашел в дом и убил ее отчима, мать и сестру-инвалида.

Еще один случай с проявлением детской агрессии иного рода произошел в феврале этого года. На северо-западе столицы маленький мальчик ударил сожителя своей матери ножом за то, что тот избивал его мать.

По данным «ВМ», инцидент произошел в квартире на улице Твардовского. Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В какой-то момент он начал жестоко избивать женщину. На происходящее отреагировал ее малолетний сын. Девятилетний мальчик взял нож и ударил обидчика своей матери в бок.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Там у него диагностировали повреждение почки.

Позже стало известно, что раненый мужчина — отчим ребенка. В тот день он вернулся домой пьяный и избил свою супругу ногами. По факту случившегося проводится проверка.

В ноябре прошлого года в соцсетях появилось видео, которое шокировало общественность. На нем запечатлено, как одноклассницы избивают свою подругу в ходе конфликта, снимая происходящее на камеру.

На видео две школьницы спорят друг с другом. В какой-то момент одна из них угрожает сломать нос своей оппонентке, используя при этом нецензурную лексику. Вторая девочка отвечает: «Хорошо, давай». После этой фразы начинается избиение.

При этом в квартире присутствуют еще два подростка. Одна из них снимает происходящее на видео и смеется, а другая — пытается образумить агрессивную подругу.