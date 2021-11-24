Полиция опросила школьниц, избивших свою подругу в Электростали

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В Подмосковье полиция опросила школьниц, которые избили свою подругу у нее в гостях. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, полицейские опросили несовершеннолетних девочек в присутствии их законных представителей.

— Законных оснований для изъятия из органов полиции материалов процессуальной проверки по данному факту не имеется. Проведение прокурорской проверки продолжается, — заключила Григорьева.

До этого Следственный комитет просил передать данное дело в свое ведение для проведения проверки.

Видео с инцидентом о котором идет речь появилось в ряде СМИ 24 ноября. На нем запечатлено, как одноклассницы избивают свою подругу в ходе конфликта, снимая происходящее на камеру. Впоследствии видео распространилось в соцсетях.

На видео две школьницы спорят друг с другом. В какой-то момент одна из них угрожает сломать нос своей оппонентке, используя при этом нецензурную лексику. Вторая девочка отвечает: «Хорошо, давай». После этой фразы начинается избиение.

При этом в квартире присутствуют еще два подростка. Одна из них снимает происходящее на видео и смеется, а другая — пытается образумить агрессивную подругу.