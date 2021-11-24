Школьницы пришли в гости к подруге и избили ее в Электростали

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий

В Электростали школьницы избили свою подругу у нее же дома. Следственный комитет просит передать данное дело в свое ведение для проведения проверки. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, видео с инцидентом появилось в ряде СМИ 24 ноября. На нем запечатлено, как одноклассницы избивают свою подругу в ходе конфликта, при этом все приходящее снимается на камеру. Впоследствии видео распространилось в соцсетях.

— В этой связи следственные органы ходатайствуют перед прокурором о передачи материалов для проведения объективной и всесторонней проверки, — заключила Врадий.

На видео, о котором идет речь, две школьницы спорят друг с другом. В какой-то момент одна из них угрожает сломать нос своей оппонентке, используя при этом нецензурную лексику. Вторая девочка отвечает: «Хорошо давай». После этой фразы начинается избиение.

При этом в квартире присутствуют еще две девочки. Одна из них снимает происходящее на видео и смеется, другая — пытается образумить агрессивную подругу.

В октябре в одной из школ Новосибирска мальчик бросил линейку в одноклассницу и лишил ее глаза. Инцидент случился в одном из образовательных заведений в Кировском районе города. Треугольник вонзился девочке в глаз на глубину шесть миллиметров, ее доставили в больницу. Пострадавшая полностью ослепла на один глаз. Удастся ли полностью восстановить ей зрение, пока неизвестно.