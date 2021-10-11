Школьник из Новосибирска бросил линейку в одноклассницу и оставил ее без глаза

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В одной из школ Новосибирска мальчик бросил линейку в одноклассницу и лишил ее глаза. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки по факту произошедшего, сообщается в воскресенье, 10 октября, на сайте ведомства.

Инцидент случился в одном из образовательных заведений в Кировском районе города. Треугольник вонзился девочке в глаз на глубину 6 миллиметров, ее доставили в больницу. Школьницу уже прооперировали и зашили роговицу. Как уточнила мама девочки в беседе с местным изданием НГС, дочери предстоит провести еще одну операцию — необходима пересадка хрусталика. В настоящее время пострадавшая полностью ослепла на один глаз. Удастся ли полностью восстановить ей зрение, пока неизвестно.

Согласно отчету инспектора ПНД, трагедия произошла в конце сентября. Девочка из школы шла с подругой, когда за ними увязались трое одноклассников. Сначала ребята выхватили из ранца школьницы линейку. Она подняла ее и хотела идти дальше, но кто-то из мальчиков отобрал у нее еще и треугольник. Школьницы не стали затевать конфликт и начали уходить. Один из ребят окликнул подруг, и когда девочка обернулась, то ей в лицо полетел треугольник, он попал ей прямо в глаз.

По словам мамы пострадавшей семиклассницы, ранее ее дочь уже подвергалась травле в школе, а учителя предлагали перевести девочку на домашнее обучение. Травить девочку начали около двух лет назад, когда она перешла в среднюю школу. У нее уже были конфликты с троицей одноклассников, а один из мальчиков, по словам ее матери, даже избил дочь ногами по голове.

По словам мамы девочки, она не получала поддержки от педагогов после жалоб на хулиганов. При этом 13-летние подростки продолжили обвинять школьницу даже после того, как она попала в больницу. По словам мамы пострадавшей, одноклассники заявили, что «она их подставила». Мать мальчика, который кинул в девочку треугольник, отказалась комментировать инцидент.

Девочка получила химические ожоги после катания с горки на северо-западе Москвы. Инцидент произошел 4 октября во дворе дома № 1 на улице Штурвальной. Молодая мама с дочкой вечером пришла на детскую площадку. Они решили прокатиться с горки. Женщина помогла дочке забраться по лестнице и стала ждать ее внизу. Когда девочка спустилась, она стала тереть глаза и заплакала.