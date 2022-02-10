Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шестиклассника ударили ножом в шею в школе в Мытищах

Евгений Белоусов

Происшествия
Шестиклассника ударили ножом в шею в школе в Мытищах
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Ученика шестого класса ударили ножом в шею в школе в подмосковных Мытищах. По факту произошедшего организована проверка. Об этом Вечерней Москве в четверг, 10 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, ребенок был госпитализирован. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся, — заявила Григорьева.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.

Как сообщает РЕН ТВ, 13-летнего мальчика ранил перочинным ножом его одноклассник.

Проявление детской агрессии может привести к непоправимым последствиям. Последнее время в сводках новостей все чаще мелькают сообщения о происшествиях подобного рода: дети жестоко избивают своих сверстников, наносят увечья взрослым, а то и вовсе в порыве гнева совершают убийство родителей. О причинах детской злости и агрессии и о том, как с ней справиться родителям можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Мытищи Дети Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Роберт Уразов
Роберт Уразов

Готовим профессионалов

Все мнения
О проекте