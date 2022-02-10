Шестиклассника ударили ножом в шею в школе в Мытищах

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Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Ученика шестого класса ударили ножом в шею в школе в подмосковных Мытищах. По факту произошедшего организована проверка. Об этом Вечерней Москве в четверг, 10 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, ребенок был госпитализирован. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся, — заявила Григорьева.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.

Как сообщает РЕН ТВ, 13-летнего мальчика ранил перочинным ножом его одноклассник.

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