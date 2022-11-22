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Сотрудники ФСБ задержали 68 нелегальных оружейников

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали 68 нелегальных оружейников
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали 68 человек, которые занимались переделкой гражданского оружия в боевое в подпольных мастерских. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ во вторник, 22 ноября.

По данным ведомства, задержания подозреваемых прошли в 31 регионе страны в октябре 2022 года. В результате обысков в подпольных мастерских, принадлежавших подозреваемым, было изъято 304 экземпляра огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 150 пистолетов, 114 винтовок, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, три пулемета, один 50-миллиметровый миномет и одно противотанковое ружье ПТРД.

Помимо этого, силовики изъяли 51 ручную гранату, 83 артиллерийских снарядов и мин, 15 запалов, более 18,4 килограмма взрывчатых веществ и 15 250 патронов различного калибра.

15 ноября сотрудники ведомства предотвратили теракт на складе с топливом в Севастополе.

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