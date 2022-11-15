ФСБ предотвратила теракт на складе с топливом в Севастополе

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили поджог склада с топливом в Севастополе. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов, — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Молодого человека арестовали на два месяца, передает РИА Новости.

Еще один теракт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ 10 ноября в Екатеринбурге. В рамках совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки был задержан 47-летний россиянин, который собирался устроить теракт в здании военкомата Кировского района.