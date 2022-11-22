Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия», строительство которого ведется в рамках проекта 22220. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

«Якутия» является третьим из серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) данного проекта. Его длина превышает 170 метров. До того как ледокол был спущен на воду, на него установили два ядерных реактора, основные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Завершать строительство судна будут уже на воде. После завершения работ высота от ватерлинии до грот-мачты ледокола будет составлять 57 метров.

Судна серии УАЛ в настоящее время превышают все мировые аналоги по размеру и мощности. Их создание ведется силами государственно корпорации «Росатом» и Объединенной судостроительной корпорации. Ледоколы строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, передает агентство.

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До этого сообщалось, что Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе «Урал», которая состоится 22 ноября.