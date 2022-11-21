Путин примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе «Урал»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе «Урал», которая состоится 22 ноября. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК «Росатом» и являются самыми большими и мощными в мире, — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава государства также примет участие в спуске ледокола на воду.

До этого стало известно, что федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» проводит оценку стоимости атомного ледокола «Сибирь» для дальнейшей продажи судна на металлолом. На данный момент продолжаются работы по утилизации другого атомного ледокола — «Арктика». Судно будет также выведено из категории радиационных источников.

Серийный российский атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» передали в эксплуатацию Росатому в декабре 2021 года. Церемония подписания акта приема-передачи состоялась на площадке АО «Балтийский завод».