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Водителя такси убили из-за пяти тысяч рублей и банковской карты в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Водителя такси убили из-за пяти тысяч рублей и банковской карты в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

Мужчина убил водителя такси на западе столицы из-за банковской карты и пятитысячной купюры. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

По предварительным данным, 21 ноября подозреваемый вызвал такси в Кунцево и избил водителя, когда тот приехал. После этого мужчина связал шоферу руки пластиковыми хомутами, сел на заднее сиденье и задушил потерпевшего ремнем безопасности. После этого преступник похитил у погибшего пять тысяч рублей наличными, банковскую карту и скрылся, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали в день совершения преступления. Похищенное было у мужчины при себе.

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