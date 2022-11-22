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Три человека пострадало в результате хлопка в частном доме в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека пострадало в результате хлопка в частном доме в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, городской округ Клин, деревня Мисирёво Карта всех событий

Три человека пострадали в результате хлопка газовой смеси в частном доме в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 22 ноября.

По ее словам, хлопок произошел в пять утра во вторник, 22 ноября, в деревне Мисерово городского округа Клин. В результате происшествия термические ожоги средней степени тяжести получила девочка 2019 года рождения, а также ее родители. Пострадавшие были госпитализированы.

Клинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту.По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с газовым баллоном.

Другой хлопок произошел в рабочем поселке Измайлово Ленинского городского округа. Из-за происшествия в квартире выбило стекла в окнах и на балконе. Следственный комитет проводил проверку по данному факту.

Подмосковье хлопок Московская область Дети Прокуратура
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