Песков: Партнерские отношения России и Турции позволяют обсуждать разногласия по Сирии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В подходах Москвы и Анкары к выполнению Сочинского меморандума по Сирии существуют некоторые разногласия, но наличие дружеского характера отношений двух стран позволяет конструктивно их обсуждать. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Эти нюансы и иногда даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами. И, слава богу, дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия, — заявил представитель Кремля.

Помимо этого Песков подчеркнул, что российская сторона «с пониманием и с уважением относится к обеспокоенности Турции» в связи с обеспечением собственной безопасности, передают «Известия».

21 ноября стало известно о начале турецкой спецоперации на севере Сирии в том числе и по причине того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе. По словам Эрдогана, Москва отказывается выполнять свой долг по ликвидации террористов, согласно Сочинскому меморандуму, подписанному в 2019 году.