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Водителя КамАЗа, сбившего 10-летнюю девочку на западе Москвы, задержали

Степан Жирнов
Происшествия
Водителя КамАЗа, сбившего 10-летнюю девочку на западе Москвы, задержали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя КамАЗа, который наехал на 10-летнюю девочку на западе столицы. Об «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 22 ноября.

По словам собеседника «ВМ», водителем бетономешалки, который насмерть сбил ребенка, оказался 45-летний мужчина. Он задержан в рамках 91 статьи УПК РФ.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на улице Родниковой, недалеко от дома № 7. Школьница переходила дорогу по зебре когда ее сбил КамАЗ. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

По данному факту прокуратура проводит проверку.

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