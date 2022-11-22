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В Подмосковье школьный охранник до смерти забил своего напарника

Степан Жирнов
Происшествия
В Подмосковье школьный охранник до смерти забил своего напарника
Фото: t.me/mosmap

В Подмосковье школьный охранник избил до смерти своего напарника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 22 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в городе Раменское 20 ноября в одной из школ.

По версии следствия, двое охранников выпивали на рабочем месте. В какой-то момент мужчины поссорились. Потеряв контроль, злоумышленник накинулся на своего оппонента и забил его палкой до смерти.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Полицию вызвали другие коллеги, когда обнаружили тело погибшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре после этого подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. На допросе подозреваемый во всем признался и рассказал в подробностях о произошедшем.

Во вторник, 22 ноября, суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу.

Еще одно убийство произошло в столице. Пассажир задушил водителя такси ремнем безопасности из-за пяти тысяч рублей и банковской карты.

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