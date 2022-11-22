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Газпром обнаружил на Украине оседание российского газа, направленного в Молдову

Александр Афонин
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Газпром обнаружил на Украине оседание российского газа, направленного в Молдову
Фото: shutterstock

Газпром зафиксировал на Украине оседание российского газа, который поставлялся Молдову для потребления местных жителей в рамках контракта с компанией «Молдовагаз». Об этом сообщили в пресс-службе российского энергетического холдинга во вторник, 22 ноября.

— Газпром фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», — говорится в сообщении.

По данным компании, физический объем газа, передаваемого на границе Украины и Молдовы, значительно ниже размера поставок на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». В случае продолжения оседания голубого топлива на Украине Газпром будет вынужден с 28 ноября сократить подачу газа, передает Telegram-канал «Газпром».

8 ноября вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что Кишинев может применить санкции в отношении Газпрома, в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа. Он отметил, что компания никак не объяснила решение уменьшить объемы поставок, хотя все счета за голубое топливо оплачиваются.

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